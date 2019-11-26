Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт рассказал, что его возмущает больше всего в новом допинговом скандале в России.

— Наиболее показательный и возмутительный факт в новом допинговом сюжете с Россией: они сфабриковали ложные улики, чтобы дискредитировать осведомителя Родченкова, который сбежал в США и с тех пор подвергается серьёзной угрозе. Ключевой вопрос: кто здесь настоящие гангстеры, поддерживаемые государством?, — написал Зеппельт в Twitter.

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России, включая четырехлетний запрет на проведение международных турниров и на выступление под российским флагом. Причиной стали манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной в расположение ВАДА.