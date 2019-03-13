Крейг Риди: "Решение восстановить статус соответствия РУСАДА было правильным"

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди заявил, что решение восстановить статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) было правильным. Он также добавил, что данные, полученные из московской антидопинговой лаборатории, позволят осудить или реабилитировать спортсменов, подозреваемых в использовании запрещенных веществ.

- Решение, принятое исполкомом ВАДА о восстановлении статуса РУСАДА, было правильным, - приводит слова Риди ESPN. - Очевидно, оно было нелегким, но в свете событий, которые произошли с момента его принятия, оказалось верным.

Данные из московской лаборатории, если они будут достоверными и полными, изменят ситуацию. Будет крайне важно создать веские аргументы против тех спортсменов, которые являются обманщиками, и реабилитировать других атлетов.

Напомним, в январе ВАДА подтвердило статус соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу организации. Теперь России предстоит до 30 июня 2019 года передать агентству допинг-пробы, хранящиеся в московской антидопинговой лаборатории.

Все о допинге - здесь