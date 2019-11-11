Крейг Риди: «Рекомендации независимой комиссии по соответствию будут критически важными»

Действующий глава ВАДА Крейг Риди рассказал, как продвигается расследование относительно использования допинга в российском спорте.

— Я думаю, что все будет происходить так. Несколько лет назад у нас появился Независимый комитет по соответствию. ВАДА — гибридная организация, то есть 50 процентов ее участников — правительства, — приводит слова Риди RFI. — Когда вы — такая организация, очень трудно сдвинуть что-либо с мертвой точки без независимых игроков, которые подскажут план действий. Все потому, что политики имеют склонность вмешиваться. Так что рекомендации независимой комиссии по соответствию будут критически важными.

Летом 2018 года они тоже подготовили рекомендации, их поддержали абсолютно все, в том числе и спортсмены. Заключались они в том, чтобы сказать российской стороне: «Мы подтвердим ваше соответствие, потому что знаем, что с точки зрения организации работы вы действительно соответствуете — мы сами участвовали в том, чтобы это было так. Но вы должны выполнить два условия. Первое и важнейшее — мы должны получить доступ к данным московской лаборатории. Это должно было быть сделано и было сделано: 24 терабайта данных были переданы. Представляете, сколько это — 24 терабайта? Это много. И мы провели работу по изучению этих данных, но обнаружили, что, к сожалению, некоторые из них подверглись манипуляциям, это практически видно воочию. Это проблема.

Мы ожидаем, что наши эксперты, завершающие изучение материалов и имеющихся у нас доказательств, уже скоро представят доклад. Тогда мы озвучим рекомендации. Я догадываюсь, что это будет список рекомендуемых действий, после которого, вероятно, российским властям будет заявлено о несоответствии. У них будет 21 день на то, чтобы согласиться с нашим заключением. Лично меня это удивит, но если так случится, так тому и быть. Если они не согласятся, что более вероятно, дело может оказаться в Спортивном арбитражном суде. То есть сначала комитет по соответствию передаст свои рекомендации в исполком, где примут решение о том, следовать ли им, идти ли в суд и так далее. Но в этот раз есть большое отличие — у нас новый список правил, которые необходимо соблюдать для получения статуса соответствия, и этот список предоставляет нам возможность подать в суд. Мы не можем одновременно быть и судьей, и присяжными, и прокурором, но мы можем обратиться в суд, выступить в роли обвиняющей стороны и представлять доказательства. Надеюсь, что это может стать началом периода восстановления доверия. Все будет зависеть от судебного постановления, которое претворять в жизнь будут уже другие люди — организаторы крупных спортивных мероприятий, к примеру. Но, надеюсь, это позволит нам двигаться дальше и может положить начало восстановлению доверия в спорте, а не концентрироваться на российском допинге. Но я должен сказать, что исполком обычно склонен поддерживать рекомендации, составленные комитетом по соответствию. А в противном случае в чем смысл этого комитета?