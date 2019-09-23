Президент ВАДА Крэйг Риди прокомментировал скандал с данными Московской антидопинговой лаборатории. Ранее стало известно, что ВАДА обнаружило признаки подлога данных и запустило процедуру несоответствия РУСАДА Международному антидопинговому кодексу. У российской стороны есть три недели, чтобы объяснить причины несоответствия данных.

— Эта ситуация разочаровывает, но я не назову ее позором, — цитирует Reuters Риди. — Потому что основная задача была — получить доступ к информации, чтобы мы могли собрать все дела, за которые международные федерации могут привлечь к отстветственности спортсменов-нарушителей.

Мы это сделали, сейчас у нас 47 дел, а потенциально — намного больше. Сейчас мы обнаружили несколько несоответствий. Мы разберемся с этим должным образом.

Можно перестраивать РУСАДА в течение нескольких лет, что мы и делали, а потом не восстановить его. Это значило бы не сделать ничего.