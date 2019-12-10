Крэйг Риди: «Мы старались защитить всех «чистых» спортсменов в России»

Президента ВАДА Крэйг Риди в интервью «Комсомольской правде» оценил свою работу во главе организации. С января он уходит со своей должности.

— Вам не кажется, что, запретив россиянам участвовать во всех крупнейших международных соревнованиях на 4 года, вы наказали «чистых» спортсменов?

— Конечно, мы это осознаем... «Чистые» спортсмены, которые доказали это, смогут принять участие в соревнованиях, но не будут официально представлять Россию. Кое-кто в мире критикует нас за то, что мы не приняли более жесткое решение.

— Послушайте, но вы наказали еще и российскую сборную по футболу. А это как вообще соотносится с допинговым делом?

— Мы еще разберемся, какие критерии тут должны действовать. Что касается ВАДА, то мы будем основывать нашу работу на антидопинговых правилах. Если последует обращение в Спортивный арбитражный суд, мы постараемся довести до них суть нашего подхода.

— Вы рискуете войти в историю, как чиновник, практически разваливший ВАДА. Каково ощущать себя в этой роли?

— Что? Я уничтожил ВАДА?

— Вы выставили его в странном свете.

— Нет, я ничего подобного не делал!

— Я имею в виду, что в решении ВАДА возобладали политические мотивы.

— Нет, я не думаю. Мы очень ответственные люди, мы старались защитить всех «чистых» спортсменов в России...

— Да, но вы предлагаете «чистым» спортсменам выступать под нейтральным флагом. Это унижение — вам так не кажется?

— Извините, но это санкция была наложена по решению исполкома ВАДА. Потому что кто-то должен понести наказание за то, что происходит. И потом, хоть кому то из спортсменов разрешено соревноваться, — это же лучше, чем не соревноваться вовсе.. И должны быть какие-то санкции против тех людей в России, которые это сфальсифицировали.