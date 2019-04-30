Комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по соответствию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу организации представит свой новый доклад по поводу ситуации в России на заседании исполкома и совета учредителей ВАДА 15 и 16 мая, информирует официальный сайт организации.

Доклад будет опираться на новые данные после извлечение допинг-проб из московской антидопинговой лаборатории. Сегодня стало известно об успешном извлечени 2262 проб.

Напомним, в январе ВАДА подтвердило статус соответствия РУСАДА антидопинговому кодексу организации. России было необходимо до 30 июня 2019 года передать агентству допинг-пробы, хранящиеся в московской антидопинговой лаборатории.

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