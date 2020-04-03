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Комитет ВАДА обсудил обновленную информацию по делу РУСАДА

10:35
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Комитет по соответствию (CRC) ВАДА обсудил обновленную информацию по делу против РУСАДА, сообщается на официальном сайте международного агентства.

Совещание посредством конференц-связи состоялось 30 марта. CRC ВАДА обсудил влияние пандемии коронавируса на антидопинговые программы по всему миру.

9 декабря 2019-го исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS.

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