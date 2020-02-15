Комитет по соответствию ВАДА обсудил новую информацию по делу РУСАДА

Комитет по соответствию ВАДА обсудил новую информацию по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает официальный сайт ВАДА.

Заседание прошло 10 и 11 февраля в Монреале. Председателем комитета впервые выступил Джеймс Вуд, сменивший Джонатана Тэйлора.

Следующее заседание состоится 1-2 апреля.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

После вынесения вердикта российская сторона приняла решение оспорить его в CAS.