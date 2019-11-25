Комитет по соответствию: РУСАДА должно оплатить расходы ВАДА с января 2019 года
25 ноября 2019, 23:54
РУСАДА должно оплатить расходы ВАДА, которые агентство понесло с января 2019 года при расследовании базы данных LIMS. Данную рекомендацию вынес комитет по соответствию ВАДА, «с учетом отягчающих обстоятельств».
В своем отчете комитет рекомендовал комплекс санкций по отношению к России, включая четырехлетний запрет на проведение международных турниров и на выступление под российским флагом.
Помимо оплаты расходов, РУСАДА должно оплатить штраф в размере 10 процентов от дохода за 2019 год (но не больше 100 тысяч долларов).
Рекомендации по санкциям были вынесены в связи с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной ВАДА.
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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