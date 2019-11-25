Комитет по соответствию: РУСАДА должно оплатить расходы ВАДА с января 2019 года

РУСАДА должно оплатить расходы ВАДА, которые агентство понесло с января 2019 года при расследовании базы данных LIMS. Данную рекомендацию вынес комитет по соответствию ВАДА, «с учетом отягчающих обстоятельств».

В своем отчете комитет рекомендовал комплекс санкций по отношению к России, включая четырехлетний запрет на проведение международных турниров и на выступление под российским флагом.

Помимо оплаты расходов, РУСАДА должно оплатить штраф в размере 10 процентов от дохода за 2019 год (но не больше 100 тысяч долларов).

Рекомендации по санкциям были вынесены в связи с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной ВАДА.