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Комитет по соответствию: РУСАДА должно оплатить расходы ВАДА с января 2019 года

25 ноября 2019, 23:54

РУСАДА должно оплатить расходы ВАДА, которые агентство понесло с января 2019 года при расследовании базы данных LIMS. Данную рекомендацию вынес комитет по соответствию ВАДА, «с учетом отягчающих обстоятельств».

Что решит ВАДА?Четырехлетний бан, запрет на флаг: ВАДА подтвердило рекомендации по санкциям к России

В своем отчете комитет рекомендовал комплекс санкций по отношению к России, включая четырехлетний запрет на проведение международных турниров и на выступление под российским флагом.

Помимо оплаты расходов, РУСАДА должно оплатить штраф в размере 10 процентов от дохода за 2019 год (но не больше 100 тысяч долларов).

Рекомендации по санкциям были вынесены в связи с манипуляциями с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной ВАДА.

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