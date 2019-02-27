Комитет министров Совета Европы одобрил выдвижение министра спорта Польши на пост президента ВАДА

Комитет министров Совета Европы одобрил выдвижение министра спорта Польши Витольда Баньки в качестве единого европейского кандидата на пост президента Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

– Комитет министров Совета Европы одобрил выдвижение Витольда Баньки, министра спорта и туризма Польши, в качестве единого европейского кандидата на пост Всемирного антидопингового агентства, – приводит ТАСС сообщение организации. – Кандидатура будет представлена генеральным секретарем Совета Европы Турбьерном Ягландом от имени европейских правительств.

На данный момент президентом ВАДА является 77-летний британец Крейг Риди. Новый президент будет избран 7 ноября на заседании совета учредителей организации в Катовице (Польша).