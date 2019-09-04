Комиссия атлетов ВАДА призвала агентство работать открыто с делами российских спортсменов

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) обратилась к организации с призывом открытой и прозрачной работы в расследовании дел, открытых в отношении российских спортсменов по итогам проверки данных московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба WADA.

— Комиссия спортсменов ВАДА рекомендует агентству работать максимально открыто, публично и прозрачно в вопросе относительно данных о количестве дел, количестве федераций, видов спорта и спортсменов, предоставленных международным федерациям.

Также комиссия спортсменов ВАДА порекомендовала агентству следить за международными федерациями, которые работают с этими делами, а также установить четкие сроки обработки и рассмотрения дел.