Комиссия атлетов МОК призвала к строгим мерам в отношении российских спортсменов

Комиссия спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) призвала антидопинговые организации принять строгие и справедливые меры для защиты чистых спортсменов после того, как Всемирное антидопинговое агентство завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов.

— Комиссия атлетов МОК приветствует новости о серьезном прогрессе, которого добились в отделе расследований ВАДА и благодарит всех, кто был вовлечен в процесс, — говорится в заявлении атлетов. — Завершение расследования в отношении 298 российских спортсменов, которые попали под подозрения в рамках «Операции LIMS» (система управления базой данных московской лаборатории РУСАДА — прим. «СЭ»), а также переход в новую фазу — ключевой шаг на пути к разоблачению обманщиков и защите чистых спортсменов. Мы разочарованы, что около 50 процентов дел не могут быть расследованы из-за удаления данных или их недоступности из-за произведенных действий. Мы призываем антидопинговые организации, которые будут рассматривать дела, принять строгие и справедливые меры, чтобы очистить спорт и защитить чистых спортсменов.

298 россиян под прицелом ВАДА. Что будет дальше?