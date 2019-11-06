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Колобков заявил, что Россия готова делиться опытом антидопинговой борьбы с другими странами

14:54
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Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что опыт России по усовершенствованию антидопиногового законодательств может стать примером для других стран.

— Сегодня обсуждались вопросы, связанные с кодексом ВАДА. За последнее время мы проделали огромную работу по совершенствованию законодательства в части борьбы с допингом в спорте, проводим образовательные мероприятия для спортсменов и их родителей, тренеров и специалистов. Во многом наш опыт может стать примером для других стран, и мы готовы им делиться, — цитирует ТАСС Колобкова.

Еще один важный момент связан с правом ВАДА на обладание пробами и данными, мы полностью выполнили свои обязательства. Российская сторона передала все запрошенные сведения. Мы ответили также на все вопросы, в том числе, дополнительные. И продолжаем взаимодействовать с ВАДА в рабочем порядке.

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