Колобков заявил, что Россия готова делиться опытом антидопинговой борьбы с другими странами

Министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что опыт России по усовершенствованию антидопиногового законодательств может стать примером для других стран.

— Сегодня обсуждались вопросы, связанные с кодексом ВАДА. За последнее время мы проделали огромную работу по совершенствованию законодательства в части борьбы с допингом в спорте, проводим образовательные мероприятия для спортсменов и их родителей, тренеров и специалистов. Во многом наш опыт может стать примером для других стран, и мы готовы им делиться, — цитирует ТАСС Колобкова.

Еще один важный момент связан с правом ВАДА на обладание пробами и данными, мы полностью выполнили свои обязательства. Российская сторона передала все запрошенные сведения. Мы ответили также на все вопросы, в том числе, дополнительные. И продолжаем взаимодействовать с ВАДА в рабочем порядке.