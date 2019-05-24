Колобков сообщил о полном восстановлении РУСАДА

Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков отметил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановлено в полном объеме. По его словам, все поставленные ранее перед ним условия выполнены, на данный момент с Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) установлены нормальные рабочие отношения.

- Решение принято еще 20 сентября 2018 года, когда членство РУСАДА в ВАДА было восстановлено, но при этом было поставлено два условия, - цитирует "РИА Новости" Колобкова. - На сегодняшний день все условия выполнены. РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций, у нас с WADA нормальные рабочие отношения.

Сейчас нужно заниматься вопросами восстановления реноме лаборатории и другими. Ситуация нормальная. Если раньше у нас был сложный период переговоров, непонимания в некоторых вопросах, то сейчас это просто очередной рабочий этап и рабочие отношения.