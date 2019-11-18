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Клюжева и Елизова дисквалифицированы на два года

14:43

Прыгунья с шестом Нина Клюжева и бегунья на спринтерские дистанции Ксения Елизова дисквалифицированы на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ВФЛА.

В пробле 23-летней Елизовой были обнаружены метилгексанамин и гептаминол. Срок дисквалификации отсчитывается от 28 августа 2019 года.

У 21-летней Клюжевой была обнаружена другая запрещенная субстанция — фуросемид. Дисквалификация спортсменки начинается с 27 августа нынешнего года.

Дополнительная информация

http://rusathletics.info/116832

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