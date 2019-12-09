Климент Колесников: «Мне не нравится, когда кто-то говорит, что мы грязная нация»

Российский пловец Климент Колесников перед тем, как Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) вынесет решение по делу о допинге в российском спорте, высказал свое мнение о ситуации.

Сегодня исполком ВАДА примет решение по российскому вопросу. Заседание состоится в Лозанне (Швейцария).

— Я особо не думаю о том, что будет, но надеюсь, что все будет хорошо, — приводит «РИА Новости» слова Колесников. — Я недостаточно информирован для того, чтобы делать какие-то выводы, и могу отвечать по большому счету только за себя. А я сейчас сосредоточен исключительно на выступлении, на своей работе и стараюсь об этом не думать. Я все соревнования ждал, что иностранные журналисты будут задавать такие вопросы, но до последнего дня так никто и не спрашивал, но это правда, все, что я могу сейчас сказать. Надеюсь, что все будет хорошо.

Я не могу говорить за каждого в российском спорте, каждый должен отвечать за себя. Я не знаю, кто будет отстранен... Было много ситуаций и не только с российскими спортсменами — в этом году, в последние несколько лет. И мне не нравится, когда кто-то говорит, что мы грязная нация. Как я сказал, посмотрим, что будет. Я не думаю особо об этом. Я плаваю. Я продолжаю плавать. Вот и все.