Канделаки прокомментировала принятый в США «закон Родченкова»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала принятие сенатом США «акта Родченкова», который позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила.

«Первым осужденным по «акту Родченкова» должен стать сам Родченков. Иначе закон уже не работает», — написала Канделаки в Telegram.

В 2015 году Родченков, ранее занимавший должность главы Московской антидопинговой лаборатории, бежал в США. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена о действовавшей в России государственной системе поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов был дисквалифицирован и лишен наград.