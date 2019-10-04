Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) подписало меморандумы о взаимопонимании с 7 организациями в области разработки и внедрения нового вида тестирования — анализа засохшей крови (DBS), сообщается на официальном сайте организации.

В числе организаций, подписавших меморандум, — антидопинговые агентства Японии, США, Швейцарии, Китая и Австралии. Ожидается, что новый вид тестирования внедрят к Олимпийским и Паралимпийским Играм в Пекине-2022.

— ВАДА стремится предоставить новые способы защиты чистого спорта, которые уменьшат неудобства и дискомфорт для спортсменов, а также сделают антидопинговое тестирование проще, эффективнее и дешевле, — приводит официальный сайт организации слова исполнительного директора ВАДА по науке и международному сотрудничеству Оливье Рабина. — Возможно, DBS станет прорывом в антидопинговом тестировании.