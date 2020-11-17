Губерниев процитировал Пушкина, комментируя «акт Родченкова»

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал принятие сенатом США «акта Родченкова», который позволит привлекать к уголовной ответственности лиц, причастных к схемам, позволяющим системно нарушать антидопинговые правила.

— Наверняка вы уже слышали об «акте Родченкова»?

— Конечно, слышал. Они хотят быть владычицей морскою, чтобы жить им в окияне-море, чтобы рыбка сама им служила и была у них на посылках.

— Есть ли смысл нам отвечать как-то США?

— Нам есть смысл отвечать — развивать экономику, социальные институты, поддерживать здравоохранение, малый бизнес, с допингом бороться. Это будет самый лучший ответ. Самый лучший ответ на подобные истории — заниматься собственной страной. (Константин Колмаков)