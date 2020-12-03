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Издатель книги Родченкова: «Григорий написал невероятно откровенные мемуары»

3 декабря 2020, 23:50
Григорий Родченков. Фото Twitter
Григорий Родченков. Фото Twitter
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Глава издательского дома Penguin Random House Драммонд Мойр, выпустивший автобиографию Григория Родченкова, отметил важность и откровенность его книги. Сегодня бывший глава Московской антидопинговой лаборатории получил престижную награду William Hill за лучшую спортивную книгу года.

Григорий Родченков.Родченков получил литературную премию за автобиографию

— Мемуары Григория предлагают читателям полную и неподдельную историю, которую они впервые увидели в удостоенном наград документальном фильме Брайана Фогеля «Икар», историю, рассказанную самим Григорием, — цитирует Inside the Games Мойра. — Он написал невероятно откровенные мемуары, которые отправляют читателя в путешествие по сложной системе фальсификаций, наглого обмана, невозможного морального выбора. Системе, где-то, что начинается как спортивное противостояние, перерастает в геополитическое землетрясение.

Кажется уместным, что «Дело Родченкова», написанное в тайне, автором, находящимся в полном уединении, опубликованное в год локдаунов, наконец-то привлечет к себе заслуженное внимание.

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