Издатель книги Родченкова: «Григорий написал невероятно откровенные мемуары»

Глава издательского дома Penguin Random House Драммонд Мойр, выпустивший автобиографию Григория Родченкова, отметил важность и откровенность его книги. Сегодня бывший глава Московской антидопинговой лаборатории получил престижную награду William Hill за лучшую спортивную книгу года.

— Мемуары Григория предлагают читателям полную и неподдельную историю, которую они впервые увидели в удостоенном наград документальном фильме Брайана Фогеля «Икар», историю, рассказанную самим Григорием, — цитирует Inside the Games Мойра. — Он написал невероятно откровенные мемуары, которые отправляют читателя в путешествие по сложной системе фальсификаций, наглого обмана, невозможного морального выбора. Системе, где-то, что начинается как спортивное противостояние, перерастает в геополитическое землетрясение.

Кажется уместным, что «Дело Родченкова», написанное в тайне, автором, находящимся в полном уединении, опубликованное в год локдаунов, наконец-то привлечет к себе заслуженное внимание.