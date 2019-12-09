Источник: ВАДА призывают к полному отстранению России от Олимпиады

Члены комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) призывают лишить российских атлетов права участия на Олимпийских играх, сообщает BBC. Это решение считается единственным адекватным ответом на допинг-скандал России, его поддерживают 9 из 17 человек во главе с председателем Бекки Скотт.

«Мы утверждаем, что мошенничество, манипуляции и обман, выявленные на сегодняшний день, будут поощряться, если будет вынесен менее жесткий вердикт. До тех пор, пока эти критические нарушения не столкнутся с решительным обязательством защищать спортсменов и «чистый» спорт, они будут продолжаться, а спорт, который мы любим, останется запятнанным.

Российская допинговая сага доминировала на трех Олимпийских и Паралимпийских играх, на горизонте — четвертые. Продолжающиеся и преднамеренные акты обмана, мошенничества и коррупции в России превратили в посмешище не только тех, кто играет по правилам, но и тех, кто их создает и защищает", — отмечно в заявлении.