Источник: комиссия атлетов ВАДА может призвать CAS ужесточить санкции против России

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) рассмотрит возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS) с целью добиться ужесточения санкций в отношении российского спорта, сообщает The Times.

Сегодня, 11 ноября, члены комиссии спортсменов проведут переговоры, на которых будет принято решение о том, будет ли подан иск в CAS. Предполагается, что комиссия заинтересована в том, чтобы российские атлеты не были допущены до участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира даже в нейтральном статусе