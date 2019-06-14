Источник: Антидопинговое агентство Румынии поручило скрыть три положительных допинг-теста

Румынское национальное антидопинговое агентство (ANAD) поручило Антидопинговой лаборатории Бухареста сокрыть по меньшей мере положительные допинг-тесты по меньшей мере трех спортсменов, сообщает Sports Integrity Initiative со ссылкой на отчет о расследовании ВАДА. Указания были даны доктором Грациелой Еленой Вайялой, занимавшей пост главы ANAD с момента ее основания в 2005 году до января 2019 года.

Также в отчете утверждается, что гендиректор ANAD Валентина Александреску в лучшем случае намеренно закрывала глаза на деятельность Вайялы, а в худшем - активно вмешивалась в процесс.

В отчете ВАДА от 16 мая рекомендуется их увольнение. Отчет был помечен как конфиденциальный, поэтому не упоминался на заседании совета ИААФ. Он был основан на более раннем отчете, от ноября 2017 года. Тогда сообщалось, что бывшие директор и заместитель директора Бухарестской лаборатории Валентин Поп и Мирела Зорио получили указания третьей стороны скрыть два положительных теста.

Поп и Зорио были уволены со своих постов, но во втором отчете ВАДА говорится, что АНАД продолжало оказывать воздействие на Лабораторию до декабря 2017 года. Одной из причин называется отказ Вайялы менять штат и нанимать новых сотрудников.