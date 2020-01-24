Использование терапевтических исключений в мире идет на спад

Использование терапевтических исключений (TUE) среди спортсменов всего мира идет на спад. Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

- Общая динамика выдачи терапевтических исключений идет на спад, — цитирует «РИА Новости» Пахноцкую. — У нас мало запросов по ТИ по сравнению с другими странами с примерно такого же уровня количеством спортсменов.

?При этом, согласно отчету РУСАДА за 2019 год, количество запросов в России на получение терапевтического исключения на использование запрещенных препаратов в 2019 году (103) оказалось больше, чем в 2018-м (101) и 2017-м (98).