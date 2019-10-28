Исполком ВАДА рассмотрит вопрос России без рекомендаций комитета по соответствию

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), который пройдет в польском Катовице 4 ноября, рассмотрит вопрос России даже в том случае, если не получит соответствующих рекомендаций от комитета по соответствию организации. Об этом сообщила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.

Первоначально планировалось, что окончательная точка в вопросе РУСАДА будет поставлена 4 ноября на исполкоме ВАДА в Катовице, однако эксперты Всемирного антидопингового агентства к этому времени могут не успеть изучить ответы российской стороны, отправленные 8 октября.

— Российский вопрос уже включен в повестку заседания исполкома WADA, которое пройдет 4 ноября в Катовице, — цитирует ТАСС Пахноцкую. — Его рассмотрят даже в том случае, если комитет по соответствию не успеет подготовить свои рекомендации по изменению статуса РУСАДА. Однако никаких решений о статусе РУСАДА в отсутствие рекомендаций принято не будет. Могу также добавить, что в повестке заседания совета учредителей ВАДА, которое состоится 7 ноября, вопрос России также значится.