Исполком ВАДА по вопросам статуса РУСАДА перенесен из Парижа в Лозанну

Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства, где будут обсуждаться рекомендации комитета по соответствию организации по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), перенесено из Парижа в Лозанну, сообщает РИА «Новости». Заседание исполкома пройдет 9 декабря.

Комитет по соответствию ВАДА 23 ноября рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. Согласно заявлению, данные московской антидопинговой лаборатории, переданные российской стороной в распоряжение ВАДА, не являются «ни полными, ни полностью достоверными».

25 ноября было рекомендовано запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.