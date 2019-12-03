Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Допинг

Исполком ВАДА по вопросам статуса РУСАДА перенесен из Парижа в Лозанну

08:47
Теги:

Заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства, где будут обсуждаться рекомендации комитета по соответствию организации по статусу Российского антидопингового агентства (РУСАДА), перенесено из Парижа в Лозанну, сообщает РИА «Новости». Заседание исполкома пройдет 9 декабря.

Комитет по соответствию ВАДА 23 ноября рекомендовал исполкому организации признать РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу. Согласно заявлению, данные московской антидопинговой лаборатории, переданные российской стороной в распоряжение ВАДА, не являются «ни полными, ни полностью достоверными».

25 ноября было рекомендовано запретить России проводить международные соревнования в течение четырех лет, допускать до крупнейших международных соревнований только «чистых» российских спортсменов в нейтральном статусе и лишить сборную России возможности выступления в течение четырех лет под своим флагом на крупных турнирах.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191203/1561876687.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир