Исполком МОК перераспределил медали, завоеванные на Играх-2012 Лашмановой и Антюх

Исполком МОК постановил перераспределить медали, завоеванные на летних Играх 2012 года в Лондоне россиянками Еленой Лашмановой и Натальей Антюх, сообщает пресс-служба комитета.

Спортсменки были замечены в нарушении антидопинговых правил и лишились своих медалей в прошлом году после перепроверки базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Золотая медаль 2012 года Лашмановой в женской спортивной ходьбе на 20 км перешла к Цеян Шэньцзе (Китай), серебро — к Хун Лю (Китай), а бронза — к Люй Сючжи (Китай).

Золотая медаль Антюх в беге на 400 м с барьерами перешла к Лашинде Демус (США), серебро — к Зузане Хейновой (Чехия), а бронза — к Калисе Спенсер (Ямайка).