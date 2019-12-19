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Исинбаева воздержалась при голосовании совета РУСАДА по санкциям ВАДА

14:05
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Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева воздержалась при голосовании наблюдательного совета РУСАДА по подаче апелляций на санкции ВАДА, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что набсовет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями ВАДА и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

За это решение проголосовали пять членов набсовета из семи. Помимо Исинбаевой, также воздержался Сергей Хрычиков.

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https://tass.ru/sport/7380457

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