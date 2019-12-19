Исинбаева воздержалась при голосовании совета РУСАДА по санкциям ВАДА

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева воздержалась при голосовании наблюдательного совета РУСАДА по подаче апелляций на санкции ВАДА, сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что набсовет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями ВАДА и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

За это решение проголосовали пять членов набсовета из семи. Помимо Исинбаевой, также воздержался Сергей Хрычиков.