Роднина — о допинг-скандалах: «Нашей репутации в мировом спортивном сообществе нанесен большой ущерб»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о допинговых историях в российском спорте.

— Нашей репутации в мировом спортивном сообществе нанесен непоправимый ущерб?

— Ущерб, действительно, большой. Но наказывают не потому, что ты представитель страны или какого-то вида спорта. Наказывают на основании проб. Пробы подделать практически невозможно. Может, кому-то удавалось. Но я о таких историях не знаю, — сказала Роднина «СЭ».

Ранее пресс-служба Службы внешней разведки (СВР) сообщила, что в США планируют очернить российских спортсменок в фигурном катании, синхронном плавании и художественной гимнастике. Курируют проект бывшие руководители Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков и Тимофей Соболевский, объявленные в России в розыск.