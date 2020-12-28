Информатор ВАДА Степанов: «Не собираемся возвращаться в Россию»

Бывший сотрудник РУСАДА Виталий Степанов, сообщил, что не собирается возвращаться в России. По его словам, в этой стране с допингом не борются.

«Мы не считаем Россию родиной. Это лишь место, где мы родились. У нас нет планов возвращаться в Россию, — цитирует Степанова dpa-international.com. — В США никто и не знает, кто мы такие. У нас здесь не так много друзей, но они есть и мы их ценим. Мы гордимся тем, что они являются частью нашей жизни.

Когда мы начали эту борьбу, у нас сложилось впечатление, что в России совершенно не борются с допингом. Там все коррумпировано, все скрывается. Никто не думает о здоровье спортсменов".

Напомним, Степанов вместе с женой Юлией Степановой выступил информатором ВАДА по делу о допинге в российской легкой атлетике.