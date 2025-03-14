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14 марта 2025, 15:42

Игрок системы «Локомотива» Андриянов дисквалифицирован на год за употребление каннабиоидов

Сергей Ярошенко

Защитник системы «Локомотива» Егор Андриянов дисквалифицирован на один год за употребление каннабиоидов, сообщает ТАСС со ссылкой на РУСАДА.

В допинг-пробе 19-летнего спортсмена был обнаружен карбокси-тетрагидроканнабинол. Дисквалификация Андриянова завершится 11 апреля 2025 года.

В сезоне-2023/24 на счету защитника 50 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф МХЛ, в которых он забросил 1 шайбу и отдал 7 результативных передач.

Источник: ТАСС
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ХК Локомотив (Ярославль)
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