Игрок системы «Локомотива» Андриянов дисквалифицирован на год за употребление каннабиоидов

Защитник системы «Локомотива» Егор Андриянов дисквалифицирован на один год за употребление каннабиоидов, сообщает ТАСС со ссылкой на РУСАДА.

В допинг-пробе 19-летнего спортсмена был обнаружен карбокси-тетрагидроканнабинол. Дисквалификация Андриянова завершится 11 апреля 2025 года.

В сезоне-2023/24 на счету защитника 50 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф МХЛ, в которых он забросил 1 шайбу и отдал 7 результативных передач.