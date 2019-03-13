Хохлов и медицинский персонал "Динамо" прошли курс антидопингового обучения РУСАДА

Медицинский персонал главной и молодежной команды "Динамо" прошел курс антидопингового обучения РУСАДА, сообщает официальный сайт москвичей. Главный тренер клуба Дмитрий Хохлов также получил соответствующий сертификат о подготовке.

– Главный врач Александр Ярдошвили, врач Александр Родионов, врач по функциональной диагностике Михаил Малышев, тренер-реабилитолог Артур Савельев, физиотерапевт Матия Майцен, массажисты Николай Ларин, Владимир Колосков, Рунис Бурханов и Гегам Хачатрян, врач молодежной команды Игорь Беляков, специалист по реабилитации Дмитрий Смирнов и массажисты "молодежки" Андрей Алексеев и Леонид Соловьев одними из первых прошли ежегодный курс обучения РУСАДА на платформе rusada.triagonal.net и получили соответствующие сертификаты, – написано в заявлении "Динамо" на сайте.

"Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками.

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