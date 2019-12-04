Ходоки Алембекова и Носков, отбывшие наказание за допинг, стали кандидатами в сборную России

Российские ходоки Эльмира Алембекова и Иван Носков, у которых истек срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, включены в список кандидатов сборной России по легкой атлетике, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство спорта РФ.

Срок дисквалификации истек в июле 2019 года. На Кубке Росиии, который прошел в сентябре в подмосковном Воронове, Алембекова победила на дистанции 20 км, Носков одержал победу на 35 км.

В июне 2015 года в допинг-пробах Алембековой и Носкова было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин (ЕРО).