Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
-
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Допинг

Ходоки Алембекова и Носков, отбывшие наказание за допинг, стали кандидатами в сборную России

11:17

Российские ходоки Эльмира Алембекова и Иван Носков, у которых истек срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, включены в список кандидатов сборной России по легкой атлетике, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство спорта РФ.

Срок дисквалификации истек в июле 2019 года. На Кубке Росиии, который прошел в сентябре в подмосковном Воронове, Алембекова победила на дистанции 20 км, Носков одержал победу на 35 км.

В июне 2015 года в допинг-пробах Алембековой и Носкова было обнаружено запрещенное вещество эритропоэтин (ЕРО).

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7260375

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир