Вице-президент Федерации гандбола России Евгений Трефилов прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом вокруг России для норвежского телеканала.

— Вы опасаетесь, что ВАДА не пустит Россию на Олимпиаду и другие турниры?

— Конечно. Но я хочу спросить вот что. С кем будут соревноваться норвежцы? С южноафриканскими лыжниками? С японскими биатлонистами? Вам разве не хочется нормальной конкуренции? Это большой удар для отдельных спортсменов и всего олимпийского движения. Нам сейчас не дают чемпионаты мира, большие турниры. Для российского спорта это чревато. Зачем и кому это нужно — не знаю. Мне бы хотелось, чтобы мы не возвращались обратно в 60-70-е. Я хочу соревноваться с норвежцами на площадке, а не в окопе.

— Все, что происходит против России — нечестно?

— Даже когда играешь честно, нужно уметь прощать человека.

— Что сделала Россия, чтобы ее так наказали?

— Это уже не ко мне. Это наверх. В 1990-е в России произошел упадок и до сих пор идут последствия. Появилось много проблем, на которые мы, спортсмены, ответить не можем. Но мне бы очень хотелось, чтобы российские лыжники соревновались с норвежскими, финскими, шведскими. И очень хотел бы сыграть с норвежской сборной в гандбол на Олимпиаде. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Трефилова здесь