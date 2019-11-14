Норвежка Линда Хеллеланд, которая проиграла на выборах на пост нового руководителя ВАДА, рассказала о том, как за ней следили агенты из России. Она поведала о ситуации, которая произошла несколько лет назад.

— Я направлялась на очередной антидопинговый семинар в Осло, — приводит слова Хеллеланд TV2. — Но меня перехватила служба безопасности и сообщила, что есть информация о том, что некие представители из России связывались с разными компаниями и изучали мою деятельность. А также мои заявления и даже передвижения.

Хеллеланд признается, что тогда ее эта информация напугала. Также она полагает, был предпринят взлом ее компьютера.

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