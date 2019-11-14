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Хеллеланд — о слежке со стороны России

10:36
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Норвежка Линда Хеллеланд, которая проиграла на выборах на пост нового руководителя ВАДА, рассказала о том, как за ней следили агенты из России. Она поведала о ситуации, которая произошла несколько лет назад.

— Я направлялась на очередной антидопинговый семинар в Осло, — приводит слова Хеллеланд TV2. — Но меня перехватила служба безопасности и сообщила, что есть информация о том, что некие представители из России связывались с разными компаниями и изучали мою деятельность. А также мои заявления и даже передвижения.

Хеллеланд признается, что тогда ее эта информация напугала. Также она полагает, был предпринят взлом ее компьютера.

К власти в ВАДА приходит поляк. Чего ждать России?

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