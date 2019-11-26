Хайо Зеппельт: «Верите или нет, ВАДА выяснило, что Россия снова скрывает допинг»

Немецкий журналист ARD Хайо Зеппельт прокомментировал отчет комитета по соответствию ВАДА о манипуляциях с базой данных Московской антидопинговой лабораторией. 25 ноября Комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России, включая четырехлетний запрет на проведение международных турниров и на выступление под российским флагом. Причиной стали манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, переданной в расположение ВАДА.

«Комитет по соответствию опубликовал информацию, что с данными проводились манипуляции, их удаляли и фабриковали, чтобы снова скрыть допинг. Верите или нет, это просто невероятно: эксперты ВАДА выяснили, что Россия снова скрывает допинг. Эксперты доказали, что российские службы не только удаляли и манипулировали данными, они также сфабриковали доказательства, чтобы отвлечь от себя внимание и обвинить информатора Родченкова. Один из таких преступников — сотрудник Московской антидопинговой лаборатории», — написал Зеппельт в Twitter.

Зеппельт — автор серии фильмов о допинге в российском спорте.