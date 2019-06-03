Хайо Зеппельт снова указал на систему сокрытия допинга в России

Немецкий журналист Хайо Зеппельт снова высказался по поводу возможного отстранения России от Олимпиады-2020. Ранее журналист Sunday Times Джордж Арбутнотт сообщил о такой возможности в связи с делом прыгуна в высоту Данила Лысенко.

- Интересно: Россия публично не отрицает фальсификацию. Это показывает, насколько все серьезно, - написал Зеппельт в Твиттере. - Культура сокрытия, очевидно, никуда не делась. Если официальные лица действительно подделали документы, чтобы помочь чемпиону мира избежать дисквалификации: можно ли допускать российских легкоатлетов на Олимпиаду?

Лысенко с 3 августа 2018 года временно отстранен от международных соревнований по причине пропуска нескольких допинг-тестов. Расследование показало, что чиновники из Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) могли сфальсифицировать документы по его делу.

Interesting: RUS doesn’t deny forgery in public statements. Indicates how serious it is. Cover-up culture apparently not gone. If true, that officials forged documents to help world champion avoid ban: can @rusathletics be allowed to go to Olympics? https://t.co/FNfhZryqDl — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 3 июня 2019 г.

Напомним, что Зеппельт стал автором серии фильмов о допинге в российском спорте, первый из которых привел к отстранению ВФЛА и РУСАДА.