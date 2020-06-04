Хайо Зеппельт: «Российская публика стала признавать, что допинг играл большую роль в успехах их спортсменов»

Немецкий журналист Хайо Зеппельт поделился мнением о нынешней ситуации с допингом в России. Зеппельт получил широкую известносность после расследований с допинговыми скандалами в России. В 2018-м немец получил возможность прилететь в Россию на чемпионат мира по футболу, но отказался под предлогом собственной безопасности.

— Каковы сейчас ваши отношения с Россией?

— Я бы сказал, что я там популярен. (Смеется) Но только в смысле известности, а не мнений обо мне, это точно, — сказал в интервью Delfi.ee Зеппельт. — Что касается России, я должен сказать, там в последние годы на передний край спорта выходит все больше и больше надежных и разумных людей. Российская публика также начала признавать тот факт, что допинг часто играл большую роль в успехах их спортсменов. Конечно, в спортивной системе еще есть люди, готовые на все что угодно, чтобы скрыть проблемы.