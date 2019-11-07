Хайо Зеппельт: «Появились новые «отягчающие обстоятельства» в деле против России»

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт написал в Twitter, что к России будут применены серьезные санкции, если информация о манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории будет подтверждена.

— Появились новые «отягчающие обстоятельства» в деле против России относительно возможной манипуляции с данными лаборатории. Ожидается, что будут рекомендованы самые строгие санкции (отстранение от Олимпиады), если информация подтвердится в ближайшие дни, — говорится в сообщении.

ARD Doping Editorial Team: News re RUSADA compliance — confirmed by @wada_ama circles now: new «aggravating circumstances» against RUS re alleged lab data manipulation. Strongest sanction recommendation (= Olympic ban option) expected if manipulation confirmed in next days — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) November 7, 2019

Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в Всемирное антидопинговое агентство в начале 2019 года.