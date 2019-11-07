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Хайо Зеппельт: «Появились новые «отягчающие обстоятельства» в деле против России»

16:01
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Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт написал в Twitter, что к России будут применены серьезные санкции, если информация о манипуляции с данными московской антидопинговой лаборатории будет подтверждена.

— Появились новые «отягчающие обстоятельства» в деле против России относительно возможной манипуляции с данными лаборатории. Ожидается, что будут рекомендованы самые строгие санкции (отстранение от Олимпиады), если информация подтвердится в ближайшие дни, — говорится в сообщении.

Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в Всемирное антидопинговое агентство в начале 2019 года.

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