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Гущина и Назарова дисквалифицированы после перепроверки проб Олимпиады-2012

13:26
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Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российских легкоатлеток Наталью Гущину и Анну Назарову после перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2012 года, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

36-летняя Гущина, специализирующаяся в беге на короткие дистанции (100 м, 200 м и 400 м), дисквалифицирована на четыре года с момента временного отстранения (27 марта 2017 года). Она принимала туринабол на чемпионате мира в Тэгу и на Олимпийских играх 2012 года.

33-летняя прыгунья в длину Назарова (после замужества взяла фамилию Кляшторная) дисквалифицирована на два года с момента временного отстранения (17 мая 2017 года). Таким образом, срок ее дисквалификации уже истек. Она также употребляла туринабол.

Дополнительная информация

http://rusathletics.info/115821

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