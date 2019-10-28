Гущина и Назарова дисквалифицированы после перепроверки проб Олимпиады-2012

Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российских легкоатлеток Наталью Гущину и Анну Назарову после перепроверки допинг-проб, взятых на Олимпийских играх 2012 года, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации легкой атлетики.

36-летняя Гущина, специализирующаяся в беге на короткие дистанции (100 м, 200 м и 400 м), дисквалифицирована на четыре года с момента временного отстранения (27 марта 2017 года). Она принимала туринабол на чемпионате мира в Тэгу и на Олимпийских играх 2012 года.

33-летняя прыгунья в длину Назарова (после замужества взяла фамилию Кляшторная) дисквалифицирована на два года с момента временного отстранения (17 мая 2017 года). Таким образом, срок ее дисквалификации уже истек. Она также употребляла туринабол.