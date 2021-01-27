Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Допинг

Губерниев прокомментировал новость о положительном допинг-тесте Шубенкова

19:30
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Теги:

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале отреагировал на новость о возможном допинге у легкоатлета Сергея Шубенкова.

«Какой, б****, фуросемид! Да, что же это такое... Когда закончится эта дичь?» — написал Губерниев.

По данным News.ru, 30-летний россиянин предположительно употреблял запрещенное средство и пытался вывести его, принимая фуросемид — препарат, который «смазывает действие запрещенного препарата».

По информации «СЭ», Шубенков действительно сдал положительную пробу. Однако на данный момент у него сохраняются шансы оправдаться. Об этом можно подробно прочитать — здесь.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
8
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир