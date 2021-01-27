Губерниев прокомментировал новость о положительном допинг-тесте Шубенкова
19:30
Комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале отреагировал на новость о возможном допинге у легкоатлета Сергея Шубенкова.
«Какой, б****, фуросемид! Да, что же это такое... Когда закончится эта дичь?» — написал Губерниев.
По данным News.ru, 30-летний россиянин предположительно употреблял запрещенное средство и пытался вывести его, принимая фуросемид — препарат, который «смазывает действие запрещенного препарата».
По информации «СЭ», Шубенков действительно сдал положительную пробу. Однако на данный момент у него сохраняются шансы оправдаться. Об этом можно подробно прочитать — здесь.
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