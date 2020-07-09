Губерниев и Соловьев предположили, что Родченкова уже нет в живых

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и известный телеведущий Владимир Соловьев предположили, что бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова уже нет в живых.

Родченков был уволен с поста главы Московской антидопинговой лаборатории после расследования комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике. В январе 2016 года Родченков уехал в США, где дал интервью о российском допинге. На его основании был составлен отчет Ричарда Макларена.

Ранее сообщалось, что немецкие эксперты признали факт подделки подписей Родченкова в документах, являющихся доказательствами по допинговому делу российской биатлонистки Ольги Зайцевой.

Губерниев: Сейчас это момент истины для очень многих, но мне крайне интересно, а есть ли мальчик... Родченков — где он сейчас? Мы видим, что человек пропал.

Соловьев: Я думаю, что его просто уже физически нет.

Губерниев: Я не исключаю такой вариант. Потому что появление человека в маске, похожего на персонажа какого-то блокбастера...

Соловьев: Да это чушь!

Губерниев: Опять же, история еще и в том, что в свое время он работал у нас. Значит, кто-то доверял и все такое прочее.

Соловьев: Это тоже большой вопрос к тем, кто доверял, учитывая, что там были уголовные истории в семье и много чего было.