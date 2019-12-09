Допинг
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Допинг

Григорий Родченков: «Россия понесет заслуженное наказание за допинговые грехи»

17:37

Информатор ВАДА, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков поддержал санкции по отношению к России. Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил статуса российское национальное агентство РУСАДА.

9&nbsp;декабря. Лозанна. Крейг Риди (справа) и&nbsp;Витольд Банька: пресс-конференция двух президентов ВАДА по&nbsp;российскому вопросу. Канадец оставит свой пост поляку в&nbsp;конце года.Санкции ВАДА. Кто виноват и что делать

— Наконец-то Россия за многочисленные допинговые грехи понесет наказание, которого полностью заслуживает, — цитирует CNN Родченкова, давшего комментарий через своего адвоката Джима Уолдена. — Пусть каждая коррумпированная нация, которая пытается играть по схемам России, прислушается к сегодняшнему знаковому решению. Когда допинговые сговор станут преступлением в соответствии с Антидопинговым актом, мошенники сядут в тюрьмы США, а чистые спортсмены будут защищены.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.

ВАДА забанило Россию на четыре года. Большой онлайн

Опрос

проголосовало: 587
Все опросы
ВАДА забанило Россию на 4 года. Вы верите, что это конец истории?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир