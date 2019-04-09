Госдума приняла во втором чтении законопроект о штрафах за применение допинга

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о введении административной ответственности за использование или попытку использования допинга. Предполагается, что за это деяние будет введен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Попытка распространения запрещенных веществ в области спорта и физкультуры, если это не относится к сфере уголовного деяния, будет наказываться штрафом в размере от 40 до 80 тысяч рублей.

Уголовно наказуемыми деяниями будут считаться умышленные действия тренеров или других лиц, которые склоняют спортсменов к применению допинга тем или иным способом.