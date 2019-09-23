Диагональная нападающая сборной России Наталия Гончарова рассказала «СЭ» о перспективах борьбы за медали Кубка мира и оценила ситуацию вокруг возможного неучастия России в токийской Олимпиаде. На данный момент россиянки идут третьими в таблице турнира, а Гончарова занимает ту же строчку в таблице бомбардиров.

— С Аргентиной, наверное, было желание победить малой кровью, дав вам восстановиться. Отдохнули за матч?

— Отдохнуть не успела, но не могу сказать, что мы потратили много сил. Отдохнуть сейчас вообще не получается — на каждую игру надо держать концентрацию, а организм устает. Восстанавливаться не успеваем, но ничего, держимся. Есть массаж, процедуры, конечно, но этого не хватает. Иногда просто нужен день, чтобы организм пришел в себя.

— Сколько часов в день здесь спите?

— Со сном, кстати, все нормально. Восемь часов ночью и час днем по возможности успеваю.

— Как вам Маргарита Курило в роли либеро?

— Это был пробный вариант, чтобы Алле [Галкиной] отдохнуть, залечиться. Мне кажется, она неплохо в защите сыграла. Некоторые мячи тащила, которые даже Алла не вытаскивает, молодец.

— Впереди Нидерланды. В чем их следует опасаться?

— У них очень организованная команда. Они хорошо выполняют установку тренера. Но у них есть и слабые стороны. Если у них не будет хорошего приема, игра пойдет гораздо легче. Они не так хорошо атакуют с высоких мячей. Так что, думаю, сделаем акцент на подаче и своем блоке.

— А вы всегда понимаете Серджио Бузато и его установки?

— Да. Иногда даже когда он что-то хочет сказать и не так формулирует, уже угадываем, что он хочет.

— От каких-то слов хочется засмеяться?

— Мы уже привыкли, но думаю, люди, который смотрят нас по телевизору, уже наслушались этих слов. (улыбается) Просто у него есть определенный словарный запас, мы под него подстроились, так скажем.

— Китай обыграл США, и по сути за золото нам теперь бороться сложно. Следите за турнирными раскладами?

— Конечно, следим. Хочется биться за первое место, но если смотреть правде в глаза, то Китай и нас обыграл 3:0, это очень классная команда. Они обыграли всех, золото им, видимо, заслуженно достанется. А за остальное будем бороться и делать все возможное, чтобы серебро было у нас. Китай теперь должен кому-то проиграть, чтобы мы претендовали на большее. Сложно в это поверить.

— В соседнем с нами Токио ВАДА сегодня своими решениями создало некоторую угрозу участию России в Олимпиаде. Слышали об этом?

— Честно говоря, я только сегодня утром мельком видела эту новость. Надеюсь, этого не произойдет. Потому что не хотелось бы, чтобы наши труды были напрасны. И битва года, которую мы устроили с Кореей, пропала даром. (Дмитрий Кузнецов)