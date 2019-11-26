Главу Союза конькобежцев России не приглашали в Кремль из-за санкций ВАДА

Президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов прокомментировал рекомендацию ВАДА отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года, а также опроверг информацию о том, что руководители спортивных федераций России приглашены на встречу в Кремль в связи с возможными санкциями ВАДА.

— Я считаю, нужно дождаться решения исполкома ВАДА, а потом уже делать какие-то выводы. Заявление со стороны этой организации очень серьезное, не вижу пока, что тут можно комментировать. Комитет ВАДА, очевидно, руководствуется своим положением, уставом. Надо понять, какое решение вынесет исполком.

— Правда ли, что вас, как президента Союза конькобежцев России, вызывали в Кремль?

— Нет. По крайней мере, сейчас не располагаю такой информацией. Возможно, ее просто направили в Союз, но мне еще не передали.

ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию в отношении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома 9 декабря. (Иван Торопцев)