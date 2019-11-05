Глава ВАДА заявил, что организация делает все возможное для разрешения проблемы с российским спортом

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Крейг Риди — о проблемах с российским спортом. На пресс-конференции он ответил на вопрос о ситуации с возможной подменой данных московской антидопинговой лаборатории.

— Очевидно, что у нас проблема, но мы делаем все возможное, чтобы эффективно разрешить проблему с российским спортом, — цитируют Риди «РИА Новости» — Мы теперь имеем доступ к данным пробам. Сейчас эти данные используются для выявления тех, кто нечестно соревнуется. Российский спорт не может оставаться без антидопингового агентства. Это не отвечает ничьим интересам.

Ранее стало известно, что ВАДА запустило процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в ВАДА в начале 2019 года.