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Сегодня, 13:03

Глава ВАДА сообщил, что слабо верит в независимость антидопинговой системы в России

Мария Гусева
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Витольд Банька.
Витольд Банька.
Фото Global Look Press

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах до выполнения всех условий.

«РУСАДА остается лишенным статуса соответствия до тех пор, пока не выполнит все условия восстановления, — цитирует ТАСС Баньку. — Я должен сказать, что вера в реальную независимость антидопинговой системы в России остается очень слабой. Решение лишить РУСАДА статуса соответствия связано с вердиктом Спортивного арбитражного суда (CAS) от 2020 года, которое привело к определенным последствиям для российского спорта. Мы надеялись на более жесткое наказание, но, к сожалению, нам этого добиться не удалось».

17 декабря 2020 года CAS объявил решение по спору между РУСАДА и ВАДА и запретил российским спортсменам выступать под флагом своей страны на протяжении ближайших двух лет. Также России было запрещено в течение двух лет проводить на своей территории чемпионаты мира, Олимпиады и Паралимпийские игры.

Срок санкций уже истек, но для восстановления РУСАДА еще не выполнило всех требований. В частности, ВАДА требует, чтобы Всемирный антидопинговый кодекс был интегрирован в российское законодательство.

Витольд Банька
ВАДА
РУСАДА
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