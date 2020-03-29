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Глава ВАДА предупредил, что пандемия коронавируса не спасет от наказания за допинг

13:57
Витольд Банька. Фото Daily Times
Витольд Банька. Фото Daily Times

Руководитель Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька заявил, что ситуация с коронавирусом в мире не поможет спортсменам, употребляющим допинг, скрыть свои нарушения.

— Если вы будете жульничать, то мы вас поймаем. Это точно, — цитирует Баньку Daily Times. — Если вы хотите использовать эту ситуацию, то мы поймаем вас и уберем из спорта. Антидопинг никогда не спит. Это тот месседж, который я хотел бы адресовать своим коллегам-спортсменам. Тестирование — это не единственное наше оружие против жульничества. Ради спортсменов и моих коллег мы сделаем все, чтобы сохранить целостность системы (борьбы с допингом — Прим. «СЭ»). Надеюсь, что очень скоро мы сможем работать в полную силу.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 664 924 человек. Умерших — 30 848, выздоровевших — 140 222. В России на данный момент 1534 случаев заражения, 8 человек умерли, выздоровело — 64.

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