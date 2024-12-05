Глава ВАДА Банька подтвердил, что будет баллотироваться на третий срок

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька сообщил, что намерен баллотироваться на третий срок.

«Я хочу подтвердить то, что уже говорил в этом году. Мы с вице-президентом Ян Ян собираемся продолжить нашу миссию и будем баллотироваться на следующие три года. Считаю, что мы усилили систему в последние годы», — приводит слова польского специалиста «РИА Новости».

Также 40-летний Банька отметил, что допинговая система остается неидеальной и требует усовершенствования. Он считает, что способен сделать систему лучше.

Банька возглавляет ВАДА с 1 января 2020 года. Нынешний его срок истекает в конце 2025 года. Выборы президента ВАДА пройдут 29 мая 2025 года.